दुनिया में 110 करोड़ लोगों को लगी जानलेवा स्मोकिंग की लत, चीन की स्थिति सबसे खराब, भारत भी कम नहींं

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 28: कोरोना वायरस से परेशान दुनिया को स्मोकर्स ने और ज्यादा खतरे में डाल दिया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और दुनिया के कई देश अब भी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं लेकिन सिगरेट के बढ़ते क्रेज ने दुनिया को बड़ी चिंता में डाल दिया है। नये रिसर्च में पता चला है कि पूरी दुनिया में करीब 110 करोड़ लोग स्मोकिंग करते हैं और ये बेहद चिंता की बात है।

English summary

The number of smokers in the world has increased to 1.1 billion, while China has the highest number of smokers, while India is second.