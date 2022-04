अमेरिका, चीन और भारत ने हथियारों पर पानी की तरह बहाए डॉलर, दुनिया में टूटा सैन्य खर्च का रिकॉर्ड

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 25: यूक्रेन और रूस के बीच पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद-बिक्री ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और पहली बार वैश्विक सैन्य खर्च प्रति वर्ष 2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। वहीं, देखने को ये मिला है, कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूरोपीय देशों ने सैन्य खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है।

English summary

In the SIPRI report, it has been found that America, India and China have spent money like water on the purchase of weapons.