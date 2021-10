पाकिस्तान में भारी संख्या में सिख समुदाय का पलायन, हकीम सतनाम सिंह की हत्या के बाद दहशत

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अक्टूबर 03: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन अब अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारे जाने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) प्रांत से भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जान जाने के डर से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से भारी तादाद में सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह भाग रहे हैं।

जानिए क्या है तालिबान की नई 'मंसूर सेना', जिसने रूस-चीन को बुरी तरह डरा दिया है? एक बटन, सैकड़ों खत्म

English summary

A large number of people of the Sikh community have started migrating from the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. People of Sikh community are running to save their lives.