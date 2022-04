शपथ लेने तैयार बैठे हैं शहबाज शरीफ के मंत्री, मुंह फुलाए राष्ट्रपति बना रहे बहाने, नहीं दिला रहे शपथ

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, अप्रैल 19: पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान को हटाया जा चुका है, लेकिन इमरान खान के रहमो-करम पर राष्ट्रपति बने आरिफ अल्वी अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं और शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल को शपथ नहीं दिलवा रहे हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को ही शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था, लेकिन राष्ट्रपति ने एन मौके पर बहाना बना दिया।

युद्ध के 55वें दिन रूस ने शुरू की दूसरे चरण की लड़ाई, कई टुकड़ों में बांटा जाएगा यूक्रेन, जेलेंस्की फंसे

English summary

The political drama in Pakistan is not seeming to end and the President has refused to take oath of the Shahbaz Sharif cabinet.