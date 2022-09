राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान से किया बड़ा वादा, क्या भारत के लिए साबित होगा बड़ा झटका?

International

समरकंद, 16 सितंबर : उज्बेकिस्तान में जारी एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO summit Samarqand, Uzbekistan) के दौराम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने इस्लामाबाद के लिए अपना प्रेम दिखाकर भारत की चिंता बढ़ा दी हैं। खबर है कि, द्विपक्षीय बैठक के क्रम में रूस और पाकिस्तान ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के विषय में चर्चा की है।

Russian President Vladimir Putin said on Thursday that pipeline gas supplies to Pakistan were possible and part of the infrastructure was already in place, Russian state-owned new agency RIA reported.