बाढ़ के बहाने शहबाज शरीफ चले खैरात लाने, जिनेवा में पाकिस्तान मांगेगा 16 अरब डॉलर का चंदा

शहबाज शरीफ ने कहा है, कि वो दुनिया को बताएंगे, कि बाढ़ से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है और पुननिर्माण के लिए किन चीजों की जरूरत होगी।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Shehbaz Sharif Geneva: पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 6 अरब डॉलर से नीचे जा चुका है, वहीं अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते तक की सामान खरीदने के लिए पैसे बचे हैं। लिहाजा, पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इन सबके बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन यूरोपीय देशों से चंदा मांगने निकल पड़े हैं, जिनकी विचारधारा का पाकिस्तानी कट्टरपंथी समाज में सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है।

3100 रुपये में आटा, 580 का तेल, 300 का प्याज... पाकिस्तान में खाने पर संकट, दाल-रोटी के लिए हाहाकार

English summary

Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is on a visit to Geneva, where he will seek bailout from Europe for the damages caused by the floods.