चीन ने पाकिस्तान के लिए खजाना खोलने का किया वादा, ट्रेन टेक्नोलॉजी, CPEC...जानें और क्या क्या देंगे जिनपिंग

oi-Abhijat Shekhar

China-Pakistan Tie: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दो दिवसीय दौरे पर चीन की यात्रा पर हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीन ने पाकिस्तान से अपना खजाना खोलने का वादा किया है। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने कहा है कि, चीन पाकिस्तान को 160 किमी/घंटा हाई स्पीड रेलवे ट्रेन निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी का निर्यात करेगा। इसके साथ ही चीन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी संस्थानों के निर्माण का वादा किया है।

English summary

China has announced to export high-technology trains to Pakistan. At the same time, there have been talks between the two countries on the CPEC project.