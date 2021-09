अफगानिस्तान में तालिबान के बीच आपसी लड़ाई, बम धमाके में अपने ही कई साथियों को उड़ाया

International

जलालाबाद, सितंबर 18: अफगानिस्तान के जलालाबाद में आज सुबह कई सिलसिलेवार बम धमाकों में तालिबान अधिकारियों सहित कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की राजधानी में हुए विस्फोट में तालिबान के वाहनों को निशाना बनाया गया था। नंगरहार में स्थानीय अधिकारियों ने टोलो न्यूज को बताया कि सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ जब एक तालिबान रेंजर इसे हटा रहा था। अब पता चला है कि ये बम धमाके तालिबान के आतंकियों ने ही एक दूसरे को मारने के लिए किए थे। आपकी लड़ाई के बाद बम फोड़े गये हैं।

Several Taliban officers have been killed in serial blasts in Afghanistan, while many civilians are reported to be injured.