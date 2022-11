सर्बिया ने कोसोवो सीमा पर भेजे लड़ाकू विमान, नाटो हुआ अलर्ट, जानिए क्यों चल रहा वर्षों से विवाद?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

सर्बिया ने कोसोवो की सीमा पर उन्नत हथियारों से लैस अपनी सेना भेज दी है, इससे यूरोपीय इलाके में जंग का खतरा मंडराने लगा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि सर्बिया ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को कोसोवा की सीमा पर भेजा है। यह तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब कोसोवो की सरकार ने सर्बिया के लोगों के खिलाफ कई नए प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन जंग के बीच जहां यूरोपीय देश रूस और चीन से किनारा कर रहे हैं, वहीं सर्बिया इन दोनों ही देशों के साथ अपने रिश्‍ते मजबूत कर रहा है।

Image: Twitter

Twitter पर ब्लू टिक रखने की कीमत भारत में होगी कम, नहीं बस इतने रुपये देकर पाएं वेरिफाइड अकाउंट

Videos of Serbian Military and Gendarmery have been seen heading towards the Border with Kosovo as tensions between the two countries Threaten to Boil Over, this comes after Serbia Military Forces were placed on a Heightened State of Alert earlier today. pic.twitter.com/xW1bFaEBoC