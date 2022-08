पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड ने गर्भवती महिला को मारा थप्पड़, गिर गई तो मुंह पर मारी लात, Video Viral

International

oi-Artesh Kumar

कराची, 9 अगस्त : पाकिस्तान से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। जिसको सुनकर और देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। घटना कराची शहर की है, जहां एक गर्भवती महिला को एक सुरक्षा गार्ड ने बुरी तरीके से पीटा है। वहीं, आसपास खड़े लोग देख रहे थे। एक व्यक्ति घटना के तुरंत बाद उठकर वहां से चल दिया। हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया।

English summary

In a first information report, the Geo News report said, the woman who works as a house help at Noman Grand City in Gulistan-e-Jauhar, said she is pregnant. According to her, on August 5 at 3 am, she had asked her son to deliver her food. However, when her son tried to enter the apartment's premises, the union's office bearers — Abdul Nasir, Adil Khan, and Mahmood Khalil — prohibited him from entering.