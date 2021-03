सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिक ने कहा- कैंसर वैक्सीन बनाने के करीब, कुछ सालों का इंतजार

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली: कोरोना वायरस की सबसे पहले वैक्सीन तैयार करने वाली वैज्ञानिक अब जानलेवा बीमारी कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के टार्गेट में जुटने वाली है। कोरोना वायरस की बेहद सफल वैक्सीन तैयार करने वाली जर्मन कंपनी बायोएनटेक की को-फाउंडर और वैज्ञानिक ओजलेम टुरेसी ने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य कैंसर का वैक्सीन बनाना है।

Ozlem Tureci, BioNTech’s chief medical officer and co-founder, expects to have viable cancer-fighting vaccines available for the public within “a couple of years.” #COVID19 #coronavirus #vaccine

Read more here: https://t.co/2URKz2lAo1 pic.twitter.com/OjQC4u6SCu