टिकटॉक पर छात्र ने दिया स्कूल को उड़ाने का चैलेंजे, धमकी के बाद अमेरिका में सैकड़ों स्कूल बंद

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 17: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर धमाके का चैलेंज मिलने के बाद पूरे अमेरिका में स्कूलों को अलर्ट पर रखा गया है, वहीं कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। टिकटॉक पर स्कूल मे गोलीबारी और धमाका करने का चैलेंज आज यानि 17 दिसंबर को दिया गया है, जिसके बाद कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। धमकी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के पैरेंट्स और स्कूल संचालक टेंशन में हैं।

(1/3) ALERT: BCPS has been made aware of an anonymous threat posted on TikTok targeting all schools in the United States. The post alleges that there are planned school shootings that will take place on Friday, December 17.

Important message from @laschools regarding keeping our schools safe. We look forward to seeing everyone at school tomorrow! Mensaje importante del Distrito Unificado de Los Ángeles sobre cómo mantener nuestras escuelas seguras. ¡Esperamos verlos a todos en la escuela mañana! pic.twitter.com/v2dt0X2v66

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चीन खतरा, भारत को और राफेल देने को हरदम तैयार, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

English summary

After receiving threats to shoot and blow up the school on Tiktok, many schools in the US have been closed, while schools across the US are on alert.