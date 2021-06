सऊदी अरब में महिलाओं को मिला ऐतिहासिक अधिकार, शरिया कानून की धारा को हटाया

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, जून 12: पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब लगातार महिलाओं के अधिकार में इजाफा कर रहा है और सऊदी अरब धीरे धीरे खुद को कट्टरवादी छवि से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने महिलाओं को कार चलाने की आजादी दे दी थी और अब सऊदी अरब ने नया कानून बनाते हुए महिलाओं को अकेले रहने की आजादी भी दे दी है। यानि, अब अगर सऊदी अरब की महिलाएं अकेले रहना चाहें, तो उन्हें किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

English summary

Women have got great freedom in Saudi Arabia. Now Saudi Arabian women will no longer have to seek approval from the family to live alone.