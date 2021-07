सऊदी अरब और UAE में काफी तेज हुआ तनाव, फ्लाइट सेवा और OPEC+ की बैठक रद्द

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, जुलाई 06: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच काफी मजबूत रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब ने अपने देश में यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है तो यूएई ने सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइटों पर अस्थाई पाबंदी लगा दी है। दोनों देशों की बीच मचे इस बवाल की वजह तेल है और ओपेक प्लस देशों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। ओपेक प्लस की बैठक सोमवार को रखी गई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़े विवाद के बाद इस बैठक को भी रद्द कर दिया गया है।

English summary

The dispute between Saudi Arabia and the United Arab Emirates has increased significantly, due to which flight services between the two countries and OPEC Plus meetings have also been canceled.