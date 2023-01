सऊदी अरब बदलेगा आर्थिक मदद देने का तरीका, पाकिस्तान से तंग आकर लिया बड़ा फैसला?

सऊदी अरब कई मुस्लिम देशों को आर्थिक मदद देता आया है और उसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान ने उठाय़ा है। पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ी मदद दी है।

Saudi Arab News: सऊदी अरब के वित्तमंत्री ने बुधवार को कहा है, कि किंगडम ने अपने सहयोगियों को आर्थिक मदद देने के तरीके में बदलाव करने का फैसला किया है। सऊदी वित्त मंत्री ने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा है, कि अभी तक सऊदी अरब अपने सहयोगियों को डायरेक्ट वित्तीय मदद दे दिया करता था, लेकन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। सऊदी वित्त मंत्री की दावोस में इस घोषणा ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब ने आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी है।

Saudi Arabia has said that it is now changing the way it provides financial aid to its allies.