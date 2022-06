बदल रहा है सऊदी... कार चलाने के बाद गराज का भी काम, जाने प्रिंस सलमान कैसे दे रहे महिलाओं को अधिकार

International

oi-Abhijat Shekhar

रियाद, जून 04: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार देश को मजहबी कट्टरता और धर्मांधता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगाने, स्कूलों में अलग अलग धर्मों की शिक्षा देने और महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत देने के बाद क्राउन प्रिंस ने महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है।

सऊदी अरब के घुटनों पर आया अमेरिका! प्रिंस सलमान से मिलने रियाद जाएंगे बाइडेन, लगाएंगे गुहार!

English summary

To get Saudi Arabia out of the radical image, Prince Salman is giving freedom to women and now women in Saudi Arabia will also be seen working in the garage.