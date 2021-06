सऊदी अरब में धार्मिक सुधार आंदोलन! सरकार में मस्जिदों का दखल खत्म, उठाए ऐतिहासिक कदम

International

रियाद, जून 21: सऊदी अरब में धार्मिक सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में अब धर्मगुरुओं ने सऊदी किंगडम के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज को उसकी क्षमता के एक तिहाई कर दिया गया और किंगडम की तरफ से कहा गया कि अजान का मतलब खुदा का इबादत होता है, शोर मचाना नहीं, जिसको लेकर सऊदी अरब के मौलानाओं में किंगडम को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन, किंगडम ने साफ कहा है कि सऊदी अरब धार्मिक और सामाजिक सुधारों की तरफ बढ़ चला है और क्राइउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि नये सऊदी अरब को दुनिया कट्टरता से जोड़कर ना देखे।

English summary

A historic initiative has been taken to bring about major social, religious and cultural reforms in Saudi Arabia. Most of the rights of mosques on the government have been abolished.