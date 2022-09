सउदी अरब ने की विश्वविद्यालय में योग की शुरुआत, छात्राओं ने भी लिया हिस्सा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

रियाद, 29 सितंबरः देश-दुनिया में योग को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसकी बानगी सउदी अरब में भी दिखी जब समाज में जागरूकता फैलाने और सभी वर्गों के लिए जीवन शैली के रूप में योगा के अभ्यास को प्रेरित करने के लिए सऊदी विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधियों के लिए योग पर एक व्याख्यान का आयोजिन किया गया। सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को आयोजित इस व्याख्यान का उद्देश्य सऊदी विश्वविद्यालयों में पारंपरिक योग और योगासन खेल को पेश करना और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों को योग का अभ्यास करने के लिए कई तरह के विकल्प देना है।

तस्वीर- फाइल

The #Saudi #Yoga Committee delivered an online lecture for university representatives highlighting the physical and mental advantages yoga can offer people of all ages, but especially students https://t.co/Zqgs54ERfq pic.twitter.com/s2Go3sle3S