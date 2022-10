सऊदी अरब में हैलोवीन मना तो भड़के मुसलमान, बोले- ईसाईयों का पर्व मनाने वालों, अल्लाह से डरो

International

इस्लामिक देशों के अगुआ माने जाने वाले सऊदी अरब में तीन दिनों तक हैलोवीन उत्सव मनाया गया। रूढ़िवादी देशों में शुमार रहे इस देश में पश्चिमी देशों के त्यौहार मनाए जाने से जहां एक तरफ आश्चर्य का माहौल है वहीं मुस्लिमों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। दिलचस्प बात ये है कि कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में ऐसे उत्सवों के बारे में सोचना भी किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब अपनी मान्यताओं को लेकर काफी नरम हुआ है।

Happy #Halloween

📸from #SaudiArabia & #Egypt

It is really interesting to see such a purely American holiday being exported to and celebrated by countries in the Middle East!

👉The United States has not withdrawn from the Middle East, yet! pic.twitter.com/hclwNvOU6H