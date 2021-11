तीसरे विश्वयुद्ध की तैयारी में जुटा ड्रैगन? रेगिस्तान में बनाए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के मॉडल

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 08: क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि, चीन ने अपने उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तान में अमेरिकी हथियारों के मॉडल बनाए हुए हैं। जिसके बाद आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही है, कि क्या चीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे विध्वंसक हथियारों को रोकने या उन्हें फेल करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है?

विश्व में बर्बादी फैलाने की आहट, पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की सेना को लेकर विनाशकारी चेतावनी

English summary

Satellite pictures have revealed that, in the desert, China is making a model of a US aircraft carrier and maneuvering to hit the target.