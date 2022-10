सलमान रुश्दी ने एक आंख की रोशनी गंवा दी, हाथ भी हुआ खराब, हमले के बाद बड़ा अपडेट

International

oi-Artesh Kumar

मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी (Salman Rushdie lost sight) चली गई है और उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा है। रुश्दी पर पश्चिमी न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद उनके सेहत से जुड़ी यह बड़ी अपडेट सामने आई है। लेखक पर न्यूयॉर्क सिटी में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था। उनकी गर्दन और पीठ पर कई बार चाकू से वार किया गया था। अभी तक सलमान रुश्दी की स्वास्थ्य के विषय में पूरी जानकारी नहीं मिली है।

English summary

Salman Rushdie lost sight in one eye and the use of one hand following an attack on stage at a literary event in western New York in August, his agent said.