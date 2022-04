अमेरिका को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, कहा- भारतीय मीडिया से बात करने से नुकसान की भरपाई नहीं होगी

International

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। भारत में "मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि" पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की हालिया टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि "लोगों" को भारत की नीतियों के बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ , नई दिल्ली उनके बारे में विचार रखने के लिए "समान रूप से हकदार" है। विदेश मंत्री ने बुधवार को अमेरिकी बयानों पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में, न्यूयॉर्क में दो सिख पुरुषों पर घृणा हमले का भी उल्लेख किया।

जब ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों पर कटाक्ष किया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विनम्रता से कहा कि अमेरिका और भारत को एक-दूसरे की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जो किसी भी पक्ष के घरेलू आलोचकों को संभाल सकें। भारतीय मीडिया से बात करने से नुकसान की भरपाई नहीं होगी।

When Blinken took a swipe at human rights in India, Jaishankar kept mum instead of politely saying US, India should respect each other’s democratic system and not make allegations that give a handle to either side's domestic critics. Talking to Indian media won't undo the damage.