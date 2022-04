‘यूक्रेन पर भारत का स्टैंड क्या हो, हमें आपके पीछे चलने की जरूरत नहीं', पश्चिमी देशों पर बरसे जयशंकर

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 27: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की यूक्रेन नीति को लेकर एक बार फिर से पश्चिमी देशों को दो-टूक जवाब दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है, कि भारत की यूक्रेन नीति क्या होनी चाहिए, ये हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं हैं। पिछले एक महीने में एस. जयशंकर ने पश्चिमी देशों को कई मुद्दों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है।

English summary

Indian External Affairs Minister S Jaishankar has slammed the western countries and said that we do not need to tell anyone else what stand we should take on Ukraine.