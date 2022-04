युद्ध के 50वें दिन पुतिन को सबसे बड़ा झटका, काला सागर में रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत तबाह, पलटेगी बाजी?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, अप्रैल 14: यूक्रेन युद्ध का आज 50वां दिन और यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और रूस के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन, अब समुद्र में भी रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है और रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत तबाह हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने काला सागर में युद्धपोत के तबाह होने की पुष्टि कर दी है और कहा है कि, कि युद्धपोत पर तैनात सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

पुतिन के करीबी दोस्त को यूक्रेन ने किया गिरफ्तार, रिहाई के लिए जेलेंस्की ने रखी शर्त, जानें कौन हैं विक्टर?

English summary

Ukraine has claimed to have blown up a giant Russian warship stationed in the Black Sea and Russia has said that it has pulled out all the crew members.