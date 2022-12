यूक्रेन युद्ध तक ही जिंदा रहेंगे व्लादिमीर पुतिन? रूसी राष्ट्रपति को लेकर आई तहलका मचाने वाली खबर

रूसी राष्ट्रपति को लेकर दावे किए गये हैं, कि उनका इसी साल ऑपरेशन भी किया गया है, जो कामयाब रहा है। लेकिन, उसके बाद भी रूसी राष्ट्रपति के ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की संभावना नहीं है।

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ यूक्रेन युद्ध तक ही जिंदा रहेगा और डॉक्टरों ने उन्हें किसी तरह से जिंदा रखा हुआ है। नई रिपोर्ट में दावा किया गया है, कि व्लादिमीर पुतिन काफी लंबे वक्त से गंभीर बीमार चल रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। यूक्रेनी मीडिया ने रूस के उच्च सूत्रों के हवाले से दावा किया है, कि व्लादिमीर पुतिन कैंसर से गंभीर बीमार हैं और उनका एडवांस इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों की कोशिश है, कि कैसे भी करके रूसी राष्ट्रपति कम से कम यूक्रेन में जंग खत्म होने तक जिंदा रहें।

The President of Russia is suffering from a serious illness and may die before the end of the war in Ukraine.