'पश्चिमी देशों ने अपनी सीमा पार कर लीं', पुतिन की डराने वाली चेतावनी, सेना को लामबंदी के दिए आदेश

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, सितंबर 21: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूसी सैनिकों को लामबंद होने की घोषण की है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा है, कि पश्चिमी देशों ने अपनी सीमा रेखा पार कर ली है। रूसी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि, 'पश्चिम ने सीमा रेखा पार कर ली है। पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम अपने देश के भविष्य का निर्माण करने का वायदा करने वालों का समर्थन करते हैं और हमारा विशेष ऑपरेशन का लक्ष्य अपरिवर्तित है और एलपीआर पूरी तरह से मुक्त हो गया है। और डीपीआर आंशिक तौर पर मुक्त हो गया है।

English summary

Russian President has ordered the mobilization of Russian troops and he has said that the West has now crossed its borders.