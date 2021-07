रूस के लापता यात्री विमान का चला पता, पहाड़ से हुई थी टक्कर, हाल देखकर दहल जाएगा दिल

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जुलाई 07: रूस में मंगलवार को लापता हुए विमान का पता चल गया है, लेकिन, जिस हाल में रूसी विमान मिला है, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। पता चला है कि मंगलवार को रूस का यात्री विमान पहाड़ की चोटियों से टकराकर समुद्र में जा गिरा था। इस भयानक हादसे में विमान में सवार सभी 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। रूसी राज्य मीडिया के मुताबिक, मरने वालों में 22 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य शामिल हैं।

English summary

Information about the missing plane has been found in Russia. The wreckage of the plane has been found in the sea after hitting the top of a mountain.