बेलारूस बॉर्डर पर कुछ देर में यूक्रेन-रूस की शांति वार्ता, रूसी सेना ने कम की हमले की रफ्तार, बंद होगी जंग?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, फरवरी 28: यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच आधिकारिक बातचीत होने वाली है और सूत्रों ने बताया है कि, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल रूस के साथ बातचीत करने के लिए बेलारूस पहुंच गया है। 24 फरवरी को रूस द्वारा आक्रमण की शुरूआत करने के बाद से यह पहली वार्ता होने वाली है और युद्ध के बीच एक लड़ाई खत्म होने की एक उम्मीद बंधी है।

In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive: Ministry of Foreign Affairs of Belarus

Ukraine Crisis: क्या है Nuclear Deterrent Force, जिसे पुतिन ने किया एक्टिव, सच में दबाएंगे परमाणु बटन?

English summary

In the midst of the Ukraine war, peace talks between Russian and Ukrainian delegations are set to take place near the Belarus border.