'अगर रूस परमाणु बम गिराता है, तो पेंटागन को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी', बाइडेन बोले, क्या करेगा US

Russia-ukraine war: रूस ने पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं और रूस के दक्षिणपंथी नेताओं को मांग है, कि अब वक्त आ गया है, जब राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। वहीं, रूस के राष्ट्रपति भी परमाणु युद्ध की संभावना पर बात कर चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है, कि राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु युद्ध की बात कोई मजाक नहीं है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस बीच एक एक इंटरव्यू में बाइडेन ने बताया है, कि अगर रूस परमाणु जंग में उतरता है, तो फिर अमेरिका क्या करेगा।

तीसरा विश्वयुद्ध होना लगभग तय! जेलेंस्की ने G7 देशों से की एयर शिल्ड बनाने की अपील, अगर ऐसा हुआ तो...

Joe Biden has said that, if Russia uses a nuclear weapon, the Pentagon will not need to ask me.