रूस-यूक्रेन संकट: 'हम रूस से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं', गतिरोध खत्म करने पर बोले यूक्रेन राष्ट्रपति

oi-Love Gaur

कीव, 23 फरवरी: रूस और यूक्रेन के बीच पनप रहा जंग का माहौल और गहरा होता नजर आ रहा है। ऐसे में कई खबरें ऐसी भी मिल रही है कि यूक्रेन में रूसी फौज दाखिल हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच खबर यह आ रही है कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए रूस से सुरक्षा गारंटी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मांग की है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि गतिरोध समाप्त करने के लिए हम रूस से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। अपने बयान में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि रूस को उन देशों में होना चाहिए, जो स्पष्ट तौर पर सुरक्षा गारंटी प्रदान करते हैं। मैंने कई बार सुझाव दिया है कि रूस के राष्ट्रपति वार्ता की मेज पर आमने-सामने बैठकर बातचीत करें और बोलें।



