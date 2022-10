मोबाइल से Kyiv का हाल बता रही थी लड़की, रूसी मिसाइल ने कर दिया धमाका, देखें Video

International

oi-Artesh Kumar

रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल दागकर उसे तबाह और बर्बाद (russia ukraine conflict) कर दिया है। यह सभी हमले सोमवार को हुए। इस दौरान एक लड़की कीव की सड़कों पर निकलकर अपने किसी करीबी को वीडियो कॉल पर राजधानी का हाल बता रही थी। उसी समय एक मिसाइल उसके उपर से तेज आवाज करती हुई गुजर गई और पीछे काफी दूर जाकर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान लड़की के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।

WATCH: Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile hit across the street pic.twitter.com/5V9sLEFNu9

English summary

A Ukrainian girl was filming in Kyiv when a Russian missile landed across the street. A glimpse of the strike got captured in her video.