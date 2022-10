यूक्रेन अपनी धरती पर फोड़ेगा 'Dirty Bomb', जंग के 'चक्रव्यहू' में फंसकर रह जाएगा रूस!

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Secretary of State Antony J. Blinken) ने मंगलवार को यूक्रेन के अपने समकक्ष दिमित्रो कुलेबा (Foreign Minister Dmytro Kuleba) के साथ वार्ता की। इस दौरान कीव ने रूस से यूक्रेन को बचाने के लिए उसे समर्थन देते रहने का आग्रह किया । दिमित्रो कुलेबा ने बताया कि क्रेमिलिन दुनिया को यह बताना चाहता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने धरती पर डर्टी बम (Ukraine Dirty Bomb)का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है।

English summary

US State Secretary Antony Blinken spoke with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba on Tuesday and reaffirmed his country's support for the war-ravaged nation as Russia continues to draw global attention to what Kremlin says is Kyiv's plan to use "dirty bombs" as a propaganda tool against Moscow.