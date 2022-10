यूक्रेन ने UN की बैठक में रूस को बताया आतंकी देश, पुतिन के खिलाफ बाइडेन करेंगे बड़ी बैठक

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन में रूस (Russia-Ukraine Conflict) ने सोमवार को तबाही की एक नई इबारत लिख दी। मिसाइल हमलों से रूस के कई शहर जमींदोज हो गए। वहीं अलग-अलग शहरों को मिलाकर कुल 14 लोगों की इस हमले में जान चली गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (volodymyr zelensky) ने अपनी सेना को और मजबूत करने और रूस को सबक सिखाने की कसम खाई। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र (UN) में देर रात इस मुद्दे को लेकर रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ गए। यूक्रेन ने यूएन की बैठक में रूस को आतंकी देश बताया।

English summary

According to Ukraine's state emergency service, a total of 14 people were killed and 97 were injured in Russia's air strikes on Monday. This came after Russian President Vladimir Putin was reported to have ordered "massive" long-range strikes after accusing Ukraine of an attack on a bridge linking Russia to annexed Crimea on Saturday.