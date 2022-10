यूक्रेन जंग का भयानक चेहरा! 40 लाख बच्चे गरीबी की मार झेलने को मजबूर, UN रिपोर्ट

International

oi-Artesh Kumar

रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया इस वक्त घोर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (UNICEF) ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गिरावट ने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 40 लाख बच्चों को गरीबी four million children in poverty ) में डाल दिया है। यूनिसेफ ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट का सबसे ज्यादा बोझ बच्चों पर पड़ रहा है।

English summary

Children are bearing the heaviest burden of the economic crisis caused by the war in Ukraine," Unicef said.The conflict "and rising inflation have driven an additional four million children across eastern Europe and Central Asia into poverty, a 19 percent increase since 2021", it said.