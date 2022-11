दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर यूक्रेन की जनता! एक करोड़ से ज्यादा विस्थापित, कई संकट हुए उत्पन्न

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी (U.N. High Commissioner for Refugees) के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी (Filippo Grandi) ने रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine Conflict) की भयानक तस्वीर को दुनिया के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया था। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 14 मिलियन यानी की 1 करोड़ 40 लाख लोगों को उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही दुनिया भर में शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की संख्या में 103 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। बुधवार को सुरक्षा परिषद को दिए एक ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख ने आगे कहा कि, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने दशकों में अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन को देखा है।

English summary

Russia’s invasion of Ukraine has driven some 14 million Ukrainians from their homes in “the fastest, largest displacement witnessed in decades,” sparking an increase in the number of refugees and displaced people worldwide to more than 103 million, the U.N. refugee chief said Wednesday.