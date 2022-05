रूस के पास खत्म हो रही हैं मिसाइलें, आपस में झगड़ रहे पुतिन के जनरल्स, अब युद्ध में घबरा गया रूस?

International

मॉस्को/कीव, मई 06: यूक्रेन में रूसी आक्रमण का तीसरा महीना चल रहा है और अब रूस के पास मिसाइलों का भंडार खत्म होने लगा है और ऐसे में रूस के पास अब लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचेंगे, जिसको लेकर अब पुतिन के जनरल्स आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे हैं और यूक्रेन में युद्ध शुरू करने और इस तबाही के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा स्टाफ के प्रमुख और एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने द न्यूज डेस्क के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि, रूसी जनरलों के ऊपर यूक्रेन युद्ध शुरू करने और जल्द से जल्द इस युद्ध को जीतने का भारी दवाब था।

Russia may soon run out of missiles in the Ukraine war and Putin's generals are blaming each other.