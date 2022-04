‘आखिरी उम्मीद भी हारा रूस...’ क्या पुतिन निराश होकर दे रहे परमाणु और तीसरे विश्वयुद्ध की धमकी?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अप्रैल 26: यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए तीसरे महीने की शुरूआत हो चुकी है और इतिहास गवाह रहा है, कि लंबी चलने वाली लड़ाई का विजेता कोई नहीं होता है। लंबी चलने वाली लड़ाई में हर पक्ष हारते हैं और यूक्रेन युद्ध का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस लड़ाई को लेकर अब रूस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उसे सुनकर लगता भी ऐसा ही है, कि क्या अब रूस के पास वापसी के विकल्प नहीं बचे हैं और वो क्या तीसरे विश्वयुद्ध की बात कर इस युद्ध से सम्मानपूर्वक निकलना चाहता है?

English summary

Is the Russian President desperately warning of a third world war or is Russia on the verge of defeat in Ukraine?