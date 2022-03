Viktor Yanukovych को रूस बनाना चाहता है यूक्रेन का राष्ट्रपति, जानिए कौन हैं, क्यों पुतिन ने किया है पसंद?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, मार्च 02: यूक्रेन युद्ध के सातवें दिन खबर आ रही है कि, रूस विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति बनाना चाहता है और मौजूदा राष्ट्रपति जेलेंस्की को सत्ता से बर्खास्त करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच जल्द ही फिर से दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है, जिसमें रूस की तरफ से ये प्रस्ताव रखा जा सकता है और यूक्रेन की मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है और रूस की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह मर रहे हैं रूसी जवान, क्या पुतिन की रणनीति में बड़ी कमजोरी का खुलासा हो गया?

English summary

On the seventh day of the Ukraine war, Ukraine has claimed that Russia wants to appoint Viktor Yanukovich as the new President of Ukraine.