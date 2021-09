जब तक रहेंगे, पुतिन ही जीतेंगे! विरोधियों को 'ठिकाने' लगाकर कैसे जीती व्लादिमीर पुतिन की पार्टी!

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, सितंबर 21: रूस में हुए संसदीय चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी भारी बहुमत से जीत गई है। हालांकि, पिछले चुनाव के मुकाबले पुतिन की पार्टी को थोड़े कम वोट जरूर मिले हैं, लेकिन उससे पुतिन की पार्टी को कोई पर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं, विरोधियों ने सोमवार को रूसी अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। विरोधियों का कहना है कि चुनाव में सिर्फ धांधली ही धांधली की गई है और अधिकारियों ने भी रूसी राष्ट्रपति की पार्टी को ही जिताने की कोशिश की।

English summary

Putin's party has won a unilateral victory in Russia's parliamentary election and with this it has been decided that there will be no other Russian leader besides Putin.