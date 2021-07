रूस में अचानक कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड मौतें

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जुलाई 04: रूस लंबे अर्से तक दावा करता रहा है कि कोरोना वायरस से देश को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अचानक रूस के हालात काफी बिगड़ गये हैं और पिछले पांच दिनों से रूस में कोरोना वायरस की वजह से रिकॉर्ड मौतें दर्ज की गई हैं। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों ने शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी नया रिकॉर्ड बना दिया और रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक रूस में शनिवार को 697 लोगों की मौत हुई है, जो रूस के लिए एक रिकॉर्ड है।

रूस ने किया नई सुरक्षा नीति का ऐलान, भारत-चीन की दोस्ती करवाएंगे पुतिन, यूएस डॉलर पर करेंगे चोट

English summary

Record deaths due to corona virus in Russia for the fifth consecutive day, the slow pace of vaccination brought it to its knees.