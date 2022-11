रूस-यूक्रेन जंग को लेकर UN में भारत ने फिर जताई चिंता, कहा-हम तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं

International

oi-Pallavi Kumari

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा रूस-यूक्रेन जंग को लेकर हम चिंतित हैं। रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति और नागरिक बुनियादी ढांचे को टारगेट किए जाने को लेकर चिंता में है। भारत यूक्रेन की स्थिति और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को लेकर चिंतित है। भारत ने लगातार शत्रुता को खत्म करने और बातचीत से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है। हम डी-एस्केलेशन में सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम तनाव कम करने के सभी कोशिश में लगे हुए हैं।

रुचिरा कंबोज ने कहा, यूक्रेन-रूस के संघर्ष का प्रभाव केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल हो रहा है। इसकी वजह से ग्लोबल साउथ में भी गंभीर आर्थिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हम कोरोना लॉकडाउन की वजह से गंभीर तनाव के बाद युद्ध से ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं को देख रहे हैं।

इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई काला सागर अनाज और उर्वरक पैकेज डील को आने वाले दिनों में सभी पक्षों द्वारा सभी पहलुओं में ईमानदारी से लागू किया जाएगा।

India remains concerned about the situation in Ukraine & targeting of civilian infrastructure. India has consistently called for the cessation of hostilities & return to dialogue. We stand ready to support all efforts in de-escalation: Ruchira Kamboj, India's Permanent Rep to UN pic.twitter.com/IOOzrHmKA6