पीएम की रेस में लिज ट्रस आगे, ब्रिटेन में ऋषि सुनक की जीत के लिए लोग कर रहे हैं 'हवन'

लंदन, 9 अगस्त : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में ऋषि सुनक अपने प्रतिद्वंदी लिज ट्रस से पिछड़ते चले जा रहे हैं। खबर के मुताबिक, ऋषि सुनक की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रवासियों ने हवन कर रहे हैं। बता दें कि, कंज़र्वेटिव पार्टी (Conservative Party) यानी की टोरी पार्टी की कमान संभालने के लिए दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने प्रयास और अधिक तेज कर दिए हैं।

The battle between Sunak and Truss to take on the mantle of the Tory party is becoming fiercer day by day. Two opinion polls have showed Truss had extended her lead in the race to be Britain’s next leader.