ऋषि सुनक की जीत 'आश्चर्यजनक','ग्राउंडब्रेकिंग माइलस्टोन',बाइडेन UK के नए PM से मिलने को 'इच्छुक'

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने सोमवार को ऋषि सुनक के ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री (Rishi Sunak New PM of Britain) के रूप में नामित किए जाने पर उनके तारीफों के पुल बांध दिए। बाइडेन ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के पीएम के रूप में एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक का चुनाव बहुत ही 'आश्चर्यजनक और ग्राउंडब्रेकिंग माइलस्टोन' है। व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान उन्होंने यह बात कही।

Warmest congratulations @RishiSunak ! As you become UK PM, I look forward to working closely together on global issues, and implementing Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the 'living bridge' of UK Indians, as we transform our historic ties into a modern partnership.

English summary

United States President Joe Biden on Monday hailed Rishi Sunak as the next prime minister of the UK and called his win a “ground-breaking milestone”. Speaking at a Diwali event at the White House, Biden said that Sunak's win is “pretty astounding”. “A groundbreaking milestone, and it matters, it matters,” Biden was quoted as saying in reports.