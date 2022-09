चेतावनी के बावजूद चीन ने बनाया आर्कटिक भेड़िया का क्लोन, क्या धरती पर फिर लौटेंगे विनाशक जीव?

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 21 सितंबर : वैश्विक जलवायु परिवर्तन और पैसों के लिए दुर्लभ जीव-जंतुओं के अवैध शिकार ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। ऐसे ही एक विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके आर्कटिक भेड़िया को बचाए रखने की कोशिश में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चीन ने क्लोनिंग के जरिए एक नया भेड़िया तैयार किया है। इससे संकटग्रस्त आर्कटिक भेड़ियों ((Arctic Wolf) के अस्तित्व को बचाए रखने में मदद मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक चीन में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया मादा भेड़िया तैयार किया गया है जो अब 100 दिन की हो चुकी है।

English summary

Beijing-based company Sinogene Biotechnology unveiled the female wolf clone, named Maya by scientists, marking 100 days since she was born on June 10.Maya, a grey-brown pup with a bushy tail, is in healthy condition, said the company. During a news conference, it showed videos of Maya playing and resting.