पाकिस्तान ने US रिलीफ फंड में जमकर लूट मचाई, आगबबूला हुआ अमेरिका

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान (Pakistan) अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आता है। वहां के नेताओं और सरकारी अफसरों को अवसर का लाभ उठाने में बड़ा मजा आता है। वे ये नहीं देखते कि कोई पैसा गरीब और जरुरतमंदों के लिए है। वे तो बस अपनी तिजौरी भरने में लगे रहते हैं। पाकिस्तान की एक और ऐसी ही करतूत सामने आई है। खबर बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने जो फंड भेजा था उस पर देश के नेताओं, अधिकारियों ने लूट खसोट मचा ( looting of US relief aid in Pakistan) दी है। अमेरिका इसको लेकर पाकिस्तान से काफी नाराज भी है।

Amid reports of massive corruption and looting of US relief aid in Pakistan, Washington on Tuesday said this is something it takes very seriously, not only in Pakistan but anywhere around the world where American taxpayer dollars are implicated.