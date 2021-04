Mrs World Caroline Jurie: श्रीलंका की मिसेज वर्ल्ड गिरफ्तार, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान विजेता से छीना था ताज

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो: पिछले हफ्ते श्रीलंका ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान बवाल करने वाली श्रीलंका की मिस वर्ल्ड कैरोलीन जूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैरोलीन जूरी ने मिसेज श्रीलंका प्रतियोगिता के दौरान जमकर बवाल किया था और विजेता के सिर से ताज छीन लिया था। जिसमें कॉन्टेस्ट जीतने वालीं पुष्पिका डी सिल्वा के सिर में चोट लगी थी और वो घायल हो गईं थीं। अब श्रीलंका की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मिस वर्ल्ड कैरोलीन जूरी को गिरफ्तार कर लिया है।

(1) Mrs. Sri Lanka 2021 held at the Nelum Pokuna Theatre earlier today, ended a short while ago in a brawl.

Contestant number 20, Mrs. Pushpika De Silva was announced as the Winner and was crowned by Mrs. Shiranthi Rajapaksa, Mrs. Rosy Senanayake and Chandimal Jayasinghe. pic.twitter.com/ttsxxJRVpz