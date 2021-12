क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चीन खतरा, भारत को और राफेल देने को हरदम तैयार, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 17: फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने शुक्रवार को कहा कि, फ्रांस भारत को और ज्यादा राफेल लड़ाकू जेट की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही फ्रांसीसी रक्षामंत्री ने कहा कि, राफेल विमान भारतीय निर्माताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और मेक इन इंडिया पहल को शक्तिशाली बनाने की दिशा में भी काम करता है।

English summary

The French Defense Minister has made a big statement saying that China is a threat to regional security and France is ready to supply more Rafale aircraft to India at any time.