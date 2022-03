यूक्रेन का अंजाम देखकर क्वांटम हथियार बनाने की रेस शुरू, क्या भारत को भी बनाना चाहिए ये ब्रह्मास्त्र?

International

नई दिल्ली, मार्च 30: यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पूरी दुनिया में कुछ संदेश साफ तौर पर जा चुके हैं, कि युद्ध होने की स्थिति में आपका मददगार कोई नहीं है। युद्ध की स्थिति में अगर आप कमजोर पड़ते हैं, तो दुश्मन आपकी गर्दन तोड़ने में पल भर भी देर नहीं करेंगे और सबसे बड़ा मैसेज... कि युद्ध की स्थिति में अगर कोई आपको बचा सकता है, तो वो आप 'खुद' हैं, यानि आपकी ताकत है और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनियान में एक नये तरह की हथियार बनाने की रेस शुरू हो चुकी है, और उस हथियार का नाम है, 'क्वांटम हथियार'। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या भारत को भी फौरन इस हथियार टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर देना चाहिए?

With the Ukraine war, the race to make quantum weapons has begun. Should India join this race to maintain the balance of military power?