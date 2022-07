Quad नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर जताया शोक, कहा, परिवर्तनकारी नेता थे जापान के पूर्व पीएम

International

टोक्यो, 9 जुलाई : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या (Shinzo abe death) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने गहरा दुख जताया है। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड (Quad Leaders) के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि आबे "जापान के लिए और हमारे प्रत्येक देश के साथ जापानी संबंधों के लिए एक परिवर्तनकारी नेता थे।'क्वाड के तीनों नेताओं ने कहा कि , शिंजो आबे क्वाड साझेदारी (Quad Partnership) की स्थापना में एक महत्वपूर्ण एंव रचनात्मक भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में अथक प्रयास किया था।

Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden, and Australian Prime Minister Anthony Albanese expressed shock over the assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. In a joint statement, the leaders of Quad Security Dialogue, or Quad, said that Abe was a transformative leader "for Japan and for Japanese relations with each one of our countries.”