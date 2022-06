भारत के खिलाफ ‘एजेंडा’ चलाने वाले इस मुस्लिम देश से होती है आतंकियों की फंडिग, कब लगेगा प्रतिबंध?

International

oi-Abhijat Shekhar

दोहा, जून 11: पाकिस्तान और तुर्की, दो ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं, जिन्हें आतंकियों को फंडिंग करने के लिए एफएटीएफ के ग्रे-लिस्ट में फेंका जा चुका है और अब खुलासा हुआ है, कि एक और मुस्लिम देश है, जो आतंकियों को पालने में और वैश्विक आतंकवाद को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाता है और दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठनों तक पैसा पहुंचाने की व्यवस्था करता है। पैगंबर मोहम्मद विवाद पर कतर ही वो देश था, जिसने सबसे पहले भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब खुलासा हो रहा है, कि वैश्विक आतंकवाद को फ्यूल करने में सबसे अहम भूमिका कतर से ही निभाया जाता है।

English summary

The report of the London Situation Research Group has revealed that Qatar is funding through charity to spread extremism and extremism around the world including India.